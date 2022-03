Forças russas acusadas de dispersar a tiros protesto em Kherson

"Os invasores dispararam contra as pessoas que foram às ruas pacificamente, sem armas, protestar pela liberdade, a nossa liberdade", declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Vídeos publicados nas redes sociais e na aplicação Telegram mostraram pessoas aglomeradas na Praça Liberdade de Kherson para protestar contra a tomada da cidade pelas forças russas.

Dezenas de homens e mulheres envoltos na bandeira azul e amarela da Ucrânia gritavam "voltem para casa" e "glória à Ucrânia", antes das forças de segurança dispararem bombas de efeito moral para dispersá-los.

Soldados russos foram vistos a disparar para o ar, sem indícios, contudo, de que as suas armas tenham sido apontadas diretamente a civis.

No entanto, as imagens mostraram um grupo de pessoas a cuidar de um homem mais velho que estava atordoado e a sangrar.

O funcionário local Yuriy Sobolevsky disse que a perna do idoso estava "gravemente ferida" e que ele "perdeu muito sangue". No entanto, acrescentou que os médicos estavam a tratar os feridos e que "as suas vidas estão fora de perigo".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, publicou um vídeo do incidente no Twitter. "Em Kherson, criminosos de guerra russos atiraram em pessoas desarmadas que protestavam pacificamente contra os invasores", afirmou Kuleba.

Kherson, uma cidade de quase 300 mil habitantes antes da guerra, foi a primeira grande cidade ucraniana a ser tomada pelas forças russas na primeira semana da invasão.

A população de Kherson organizou várias manifestações contra o controlo russo da cidade, desafiando diretamente a versão russa de que a cidade foi "libertada".