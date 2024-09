De acordo com um comunicado do Estado-Maior ucraniano, Pokrovsk continua a ser a zona mais problemática da frente de combate, onde as forças russas estão a concentrar a sua maior atividade.

Segundo o Centro de Estratégias de Defesa de Kiev, uma instituição ucraniana que informa diariamente sobre os avanços na guerra, a Rússia está a tentar cercar o contingente ucraniano que permanece a leste do rio Vovcha, no eixo de Pokrovsk.

“Apesar das declarações do comandante-chefe das forças armadas da Ucrânia sobre estarem a deter os avanços inimigos na direção de Pokrovsk, não se observa qualquer pausa real”, referiu o último relatório do Centro, que atribui a redução do ritmo do avanço russo em algumas zonas às tentativas russas de expulsar as forças ucranianas das margens do rio Vovcha.

A Rússia declarou no domingo que tomou a localidade de Novogrodivka, a cerca de 10 quilómetros da cidade de Pokrovsk.

O influente canal militar ucraniano do Telegram, DeepState, também noticiou a queda de Vodiane às mãos russas, igualmente na zona de Pokrovsk.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.