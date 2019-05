“Hoje é um dia triste para a Fórmula 1. A grande família da Ferrari soube, com grande tristeza, da morte do seu amigo Niki Lauda”, escreve a escuderia na conta oficial no Twitter, acrescentando: “Vais ficar para sempre nos nossos corações e no dos adeptos”.

Também a Mclaren expressou tristeza pela morte de Lauda, aos 70 anos, menos de um ano depois de ter sido submetido a um transplante pulmonar.

“Todos na McLaren estão profundamente tristes com a partida do nosso amigo, colega e campeão de Fórmula 1 em 1984. Ele estará sempre nos nossos corações e na nossa história”, refere a escuderia britânica, também no Twitter oficial.

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 reagiram a morte do piloto austríaco, garantindo que “Lauda será imortalizado na história da modalidade” e que “a comunidade do automobilismo está de luto pela morte de uma verdadeira lenda”.

O departamento de Fórmula 1 da Mercedes, no qual Lauda trabalhou nos últimos anos, colocou no seu perfil no Twitter uma foto do antigo piloto, com a frase “Niki, 1949-2019”.