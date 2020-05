O sismo teve o seu hipocentro a 107 quilómetros de profundidade e o epicentro no mar de Banda, entre o arquipélago das Molucas e Timor-Leste, a 205 quilómetros a nordeste da cidade mais próxima, Saumlaki.

O terramoto provocou tremores moderados e é improvável que cause vítimas ou danos materiais, indicou o USGS.

A Indonésia, um vasto arquipélago com 260 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por sismos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no “anel de fogo”, um arco de vulcões e zona de junção de placas tectónicas na bacia do Pacífico.