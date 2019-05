Fomentar as relações comerciais e de investimento entre Portugal e os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para o desenvolvimento do sul de África é o mote da conferência internacional que decorre hoje na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, Cascais.

O Fórum Portugal-SADC junta um vasto leque de empresários portugueses, angolanos, sul-africanos e de outros países da África Austral, entre os quais está Tim Vieira, empresário luso sul-africano, e Carlos Oliveira, Managing Partner da LBC .

Conta ainda com a presença de Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, Sérgio dos Santos, secretário de Estado da Economia de Angola, e Trevor Manuel, ex-ministro das Finanças da África do Sul (1996 a 2009, durante as presidências de Nelson Mandela, Thabo Mbeki e Kgalema Motlanthe Trevor).

Organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-africana em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal Angola e com o apoio da Câmara do Comércio Portugal Moçambique, o encontro procura promover “amplas oportunidades de networking entre os intervenientes portugueses e da SADC”, uma Zona de Livre Comércio que abrange 16 países incluindo Angola, África do Sul e Moçambique, um mercado de “300 milhões de habitantes” e “um dos mercados com maiores taxas de crescimento do PIB, 3,7% nos últimos 5 anos, acima da média mundial", refere a organização em comunicado.