“A Águia pousou”. Foi assim que, em julho de 1969, os astronautas anunciaram o sucesso da aterragem na Lua. Pouco depois de pisar a superfície lunar, Neil Armstrong proferiu a frase histórica: “um pequeno passo para o homem, um grande passo para a Humanidade”. Agora, a única fotografia de Armstrong na Lua, em julho de 1969, tirada por Buzz Aldrin, no decorrer da missão Apolo 11, está a ser leiloada, com uma base de licitação de cerca de 16.900 euros.

Entre as fotografias da coleção Voyage To Another World: The Victor Martin- Malburet Photograph Collection, está também a primeira ‘selfie’ no espaço, tirada por Buzz Aldrin, na missão Gemini XII, em novembro de 1966, cuja base de licitação é cerca de 3.600 euros.

"O acervo é a mais abrangente coleção privada de fotografias da NASA alguma vez apresentada em leilão, e abrange todos os marcos visuais do programa espacial, desde os primeiros dias de Mercúrio, os avanços técnicos de Gemini e orbita lunar, até aos triunfos de Apollo", referiu a leiloeira Christie's num comunicado de imprensa, citado pelo The Guardian, que visa promover o leilão que devido pandemia de covid-19 será realizado online.

A coleção de originais tem ainda a primeira fotografia da Terra tirada por um humano a partir do espaço, na missão Apollo 8, em 1968. A Christie's estima que algumas das imagens mais conhecidas possam ser vendidas por um valor a rondar os 56 mil euros.

As fotografias icónicas incluem também imagens de Laika, a primeira cadela a orbitar a Terra, a primeira fotografia do lado oculto da lua, tirada em 1959, e várias imagens da missão Apollo 17, em que Eugene Cernan e Harrison Schmitt foram os últimos dos 12 humanos a pôr os pés na lua.

A venda da Christie's está dividida em duas partes, com licitação até 19 e 20 de novembro, respetivamente. Cada fotografia apresenta o tempo limite até ao fim da licitação.