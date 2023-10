De acordo com a agência, o nível foi aumentado após uma reunião de segurança com a presença do presidente Emmanuel Macron e teve em conta o receio que existe de contágio terrorista devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

No contexto deste ataque, o procurador antiterrorismo francês adiantou que várias pessoas foram detidas, para além do principal suspeito do ataque, um homem, com cerca de 20 anos, de origem chechena, com nacionalidade russa.

O homem — que tinha sido já sinalizado pelas autoridades pelo potencial perigo que representava para a segurança do Estado – estava sob vigilância dos serviços de informações franceses (DGSI).

A procuradoria nacional antiterrorismo anunciou que abriu uma investigação sobre este caso.

*Com AFP e Lusa