Arnaud Beltrame, de 44 anos, que chegou estar destacado no Iraque, estava a lutar pela vida no hospital desde o ataque terrorista, onde tomou voluntariamente o lugar de uma refém no supermercado Super U em Trèbes, França.

"Caiu como um herói, a dar a sua vida para travar um terrorista", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, em comunicado, citado pela Reuters.

Os ataques desta sexta-feira, 23 de março, ocorreram em Carcassonne e Trèbes, no sul de França e provocaram cinco mortos, incluindo o atacante, que foi abatido pelas autoridades.

O autor do ataque, identificado como Redouane Lakdim, 25 anos, sequestrou trabalhadores e clientes num supermercado de Trèbes, afirmando agir em nome do grupo extremista autoproclamado Estado Islâmico (EI). Antes, roubou um automóvel em Carcassonne e, no caminho para Trèbes, disparou seis tiros contra um grupo de quatro polícias, ferindo um deles, sem gravidade, segundo fontes próximas da investigação.

Lakdim era conhecido das autoridades por crimes menores e por tráfico de droga, mas também esteve a ser vigiado pelos serviços de informação em 2016/2017 por suspeitas de relações com movimento radical salafista, avançou o procurador Francois Molins.

Arnaud Beltrame, que acabou por falecer no hospital por causa dos ferimentos, integrava a equipa de agentes que primeiro chegou ao local do sequestro. A maioria das pessoas no supermercado conseguiu fugir depois de encontrar refúgio numa sala frigorífica, acabando por escapar através de uma porta de emergência. O agente ofereceu-se para tomar o lugar de uma pessoa que ainda estava refém do atacante, o que veio a acontecer. Na troca, o agente deixou o seu telemóvel em cima de uma a mesa com a linha aberta, permitindo às autoridades acompanhar o que se passava no interior o edifício. Quando a equipa de intervenção entrou no local para matar o atacante, Beltrame foi atingido três vezes, segundo a polícia.