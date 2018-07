Os três homens foram presos por “apropriação indevida de imagens de um sistema de videovigilância” e por “quebra de sigilo profissional”.

No âmbito deste caso, o ministro do Interior francês Gérard Collomb, será interrogado na segunda-feira às 10:00 locais (09:00 de Lisboa) pela comissão da Assembleia Nacional dotada de poderes de investigação, anunciou hoje o presidente desta comissão, Yael Braun-Piveta (do LREM, partido da maioria presidencial).

O ministro do Interior, Gerard Collomb, “condenou duramente” as ações destes três funcionários, suspensos na sexta-feira de manhã por precaução.

A polícia realizou hoje buscas na casa de Benalla em Issy-les-Moulineaux, nos subúrbios do sudoeste de Paris.

Alexandre Benalla está sob custódia policial desde a manhã de sexta-feira.

De acordo com várias fontes relacionadas com o processo, os três oficiais superiores envolvidos, da Direção de Ordem Pública e Trânsito (DOPC) da Polícia de Paris, são o vice-chefe de gabinete, um comissário e o comandante responsável pelas relações entre a sede da polícia e o Eliseu.