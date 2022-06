“Tomo nota dos resultados para o 5.º círculo. Cabe-me tirar as consequências. A vida é suficientemente boa para virar tranquilamente a página", afirmou, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O 5.º círculo diz respeito as franceses deslocados em Espanha, Portugal, Andorra e Mónaco e o antigo primeiro-ministro foi o candidato do partido do Presidente, Emmanuel Macron, o 'República em Marcha'.

Renaud Le Berre, candidato ecologista que integra a Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES), coligação pré-eleitoral liderada pela ‘França Insubmissa’ de Jean-Luc Mélenchon, foi o vencedor desta primeira volta das legislativas na 5.ª circunscrição, com 27,24% dos votos, seguido de Stéphane Vojetta, deputado dissidente do partido de Emmanuel Macron, que obteve 25,39% dos votos.

Valls foi o terceiro candidato mais votado, com 15,85% dos boletins escrutinados, pelo que a sua corrida fica por aqui.

O antigo primeiro-ministro agradeceu ainda no Twitter ao seu suplente, Thierry Burtin, que vive e trabalha em Portugal, sobretudo pelo resultado entre os franceses residentes em terras lusas.

Os franceses espalhados pelo Mundo são representados por 11 deputados que correspondem a 11 círculos eleitorais, tendo acesso a diversas modalidades de voto.

Em território francês a eleição decorre a 12 e 19 de junho, enquanto no estrangeiro o voto presencial decorre de forma faseada e tem várias modalidades.

Os eleitores da circunscrição que abrange Portugal votaram hoje e voltarão a fazê-lo no próximo dia 18 de junho. Já quem votou por correio teve que enviar o seu voto até dia 03 e tem até 17 de junho para votar na segunda volta.

Pela internet, a votação decorreu de 27 de maio a 01 de junho e a segunda volta decorre entre 10 e 15 de junho.