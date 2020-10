No mesmo período, foram também contabilizados 33.417 novos casos do novo coronavírus, com o total acumulado a ficar a menos de 2.500 casos de ultrapassar os 1,2 milhões de infetados desde o início da pandemia.

O total acumulado de mortes ascende a 35.541.

Nos últimos sete dias, 14.110 infetados foram hospitalizados, estando 2.057 deles em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades sanitárias indicaram hoje que 96 dos 100 departamentos em que se divide administrativamente a França estão em situação de vulnerabilidade elevada.