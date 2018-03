De acordo com os dados do Gabinete de Estudos da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), “o francês mantém-se no top dos estrangeiros que mais investem no país (29%), mas é o investimento brasileiro que mais tem crescido, representando já cerca de 19% da compra de casas por estrangeiros em Portugal”.

No ‘ranking’ dos principais investidores seguem-se os ingleses (11%), os chineses (9%) e os angolanos (7,5%), ascendendo a meia centena o total de nacionalidades que em 2017 adquiriram habitação em Portugal.

Para o presidente da APEMIP, Luís Lima, esta ascensão dos brasileiros não é uma surpresa: “Há cerca de três anos que tenho chamado a atenção para o potencial que o investidor brasileiro representa para o imobiliário nacional, que se acentuou não só com a instabilidade política, social e económica que o Brasil atravessa, mas também com a eleição de Donald Trump nos EUA, que fez com que muitos brasileiros que haviam investido na Florida, como é tradicional, procurassem alternativas seguras, como o imobiliário português”, sustentou.

Na sua opinião, esta representatividade deverá continuar a acentuar-se em 2018.

Segundo os dados da associação, em Lisboa e no Porto os brasileiros são já mesmo os estrangeiros que mais compram casa, com uma representatividade de 24% e 27%, respetivamente, embora no Algarve e a nível nacional continuem a ser os franceses a liderar.

Para Luís Lima, o desafio atual é “travar a quebra” que se vem registando no investimento chinês, que atualmente representa 9% do total das vendas a estrangeiros.