O estado do Louisiana, nos Estados Unidos da América, prepara-se para a passagem do furacão Francine.

Francine, que começou por ser uma tempestade tropical, ganhou força na zona do Golfo do México e evoluiu para um furacão de categoria 1 na passada terça-feira. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) do país, citado pela BBC News, o furacão pode mesmo atingir a categoria 2.

Os meteorologistas alertam para as chuvas fortes e os inúmeros tornados que podem ser provocados pelo fenómeno, sendo que os locais mais chuvosos podem receber até 300 mm de chuva, o que significa que há o risco de inundações repentinas e consideráveis, sobretudo, em Nova Orleans.

Nas próximas horas esperam-se cortes generalizados de energia, quedas de árvores e danos estruturais, desde o interior até ao oeste da área metropolitana de Nova Orleans.

Até ao momento, várias escolas e faculdades fecharam e algumas empresas de petróleo e gás dos EUA, no Golfo do México, foram evacuadas e interromperam as operações.

Preparadas estão já equipas de regaste aquático e, se necessário, será solicitado o apoio à Guarda Nacional.

Embora se espere que o furacão atinja Louisiana, "a trajetória prevista de uma tempestade como esta nem sempre se concretiza", alerta o governador do Texas, Greg Abbott. Por esse motivo, enquanto o estado de Louisiana e o estado vizinho do Mississípi já declararam estado de emergência, o Texas prepara-se também para eventuais consequências.