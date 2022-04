Numa nota divulgada na sua página na Internet, a Província Portuguesa da Ordem Franciscana revela que frei Fernando Valente da Silva Mota, natural de S. João da Madeira, ingressou “com 30 anos na Ordem Franciscana, tomou hábito em 04 de outubro de 1982, vindo a fazer a sua primeira profissão religiosa no dia 04 de outubro do ano seguinte”.

Professou solenemente em 19 de outubro de 1986 e foi ordenado presbítero em 01 de julho de 1990, sendo até agora Guardião do Convento da Luz, em Lisboa, e integrava o anterior Definitório Provincial.

“Ao longo da sua vida de frade desenvolveu variadas funções, quer no campo da animação juvenil e vocacional, na área da formação dos professos temporários, na pastoral paroquial e sacramental, quer ainda no economato da Província e também como capelão prisional”, adianta a nota, acrescentando que “várias fraternidades conheceram a presença e empenho deste irmão - Leiria, Luz, Silva Carvalho e Angra do Heroísmo”.

No decorrer dos trabalhos do Capítulo Provincial, que começaram na segunda-feira, os frades franciscanos já aprovaram uma moção de solidariedade para com os franciscanos na Ucrânia e na Rússia.

“Não podemos desviar o nosso olhar do vosso testemunho, feito com a vossa vida e o vosso exemplo, afirmam no texto da moção, acrescentando: “São Francisco incentivou-nos a estarmos próximos de quem sofre e nesta noite escura, no presente tempo, vós sois para nós arautos dos altos valores da humanidade que unem todos os povos, sendo também luzeiros da verdadeira fraternidade e luz que vence as trevas do mal”.