No segundo torneio do Grand Slam de 2023, Cabral, 57.º no ranking de pares ATP, e Rafael Matos, 39.º do mundo, bateram os australianos, dupla 15.ª cabeça de série e campeões da última edição do Open da Austrália, em apenas dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 7-6 (7-5), num encontro que teve a duração de um hora e 58 minutos.

A dupla luso-brasileira vai agora enfrentar os vencedores do duelo entre o duo Max Purcell e Ben Shelton e os britânicos Julian Cash e Henry Patten, com Cabral a entrar da melhor forma na sua primeira participação em Roland Garros, depois de no ano passado não ter competido devido a desistência do parceiro.