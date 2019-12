Quantos portugueses havia na Guiné-Bissau nessa altura?

Tínhamos feito uma conta por alto e calculámos 1400 portugueses. Mas rapidamente percebemos que o número era muito superior, cerca de 2000. Porque havia muitos portugueses de cor, com passaporte português e que também queriam ser retirados, mas não fazíamos ideia de quantos eram porque não se manifestavam. Então foi a confusão total. A certa altura, há um navio mercante da Portline, o Ponta de Sagres, em Cabo Verde, e o comandante diz que pode rumar até nós e fazer a retirada das pessoas que se encontravam em missão, não muito mais - mais tarde foi condecorado com a Ordem Militar da Torre e Espada pela sua coragem.

Como é feita a evacuação em condições de guerra?

Quando sei isso, comunico a Lisboa e digo que vamos aproveitar um período de trégua para fazer a evacuação, que é feita sem qualquer proteção militar, é a grande loucura. Isto é, há um barco que chega a uma cidade hostil e que vai atracar para receber refugiados que vão para o porto pelo seu pé, no meio de tiros - é assim como ir a pé pela Rua Augusta até ao Cais das Colunas.

Quem controlava?

O controlo é completamente aleatório. As pessoas partiam de três ou quatro pontos da cidade, da embaixada onde estávamos, da Catedral, do Hotel 24 de Setembro, em direcção ao cais. Disseram-nos que o período de tréguas seria em determinado tempo, o que, em maré alta, nos permitia fazer o embarque. Só que, como não havia comunicações, a evacuação, que devia começar às nove da manhã, começou as quatro da tarde.

Com que consequências?

Os rebeldes, sabendo que o período de tréguas tinha acabado, começam a bombardear o cais de Bissau com Katyushas, que lançam foguetes com 35 Kg de TNT, que deitam este edifício [Fórum Picoas, local da entrevista] abaixo, e com morteiros 120, que furam um bunker. Felizmente, aquilo caiu na água, porque estavam centenas de pessoas no cais para embarcar.

Temeu pela vida?

Medo nestas coisas... A questão psicológica é muito curiosa, depende dos seres humanos. Vi militares de carreira, não vou citar nomes, que estavam nervosíssimos quando foram retirados: "Criou uma mãe um filho para isto", "nunca mais cá ponho os pés"... A minha mulher, que é mulher e nunca tinha passado por uma situação daquelas, teve de dizer: "O senhor tome um comprimido e acalme-se". Às vezes, aqueles que pensamos que são uns valentões são os primeiros a fugir, enquanto outros, uns lingrinhas ou mães de filhos, são os que aguentam mais. No cais, as pessoas queriam embarcar, mas foi o caos total. Até e lá seguiram para Dakar.

Teve de ficar em Bissau, mas a sua mulher, ficou ou seguiu no navio?

Eu voltei para a embaixada, fui eu que conduzi o carro do cais até lá, quase como nos filmes, em que a bombas iam caindo e eu tinha de me ir desviando. A minha mulher também ficou: "Não me vou embora", dizia ela. Foi até muito mais corajosa do que eu, que de vez em quando ficava petrificado, apreensivo quanto à minha situação e à dela. "Mas tu queres ficar aqui?!" "Gosto muito do Pavarotti", dizia ela, e punha o rádio em altos berros, "não oiço bombardeamento nenhum". E era assim [ri].

Essa foi a primeira evacuação, sem proteção militar, mas ouve outras, não ficou tudo resolvido nesse dia.

A seguir houve outras evacuações, sete no total. Chegaram navios franceses, navios portugueses e a Marinha [Portuguesa] enviou duas fragatas, a Corte-Real e a Vasco da Gama. O que acontece, nesta como em todas as guerras, é que há pessoas que não querem sair, mesmo com risco de vida. Têm ali a sua vida, a sua casa, a sua fábrica, o seu escritório, o emprego, a família... "A minha mulher e os meus filhos que vão, eu fico". Mas uma cidade fica reduzida a 100 pessoas.

E também deve haver os que querem ir e não têm como, por diversos motivos. Aconteceu?

Há cenas inacreditáveis. Na primeira evacuação, chega a altura em que tenho de dar a ordem da praxe, como nos filmes: "Mulheres e crianças primeiro, depois idosos e a seguir homens". A dada altura aparece um senhor, diretor do Totta, de lenço na cabeça, uma saia, para entrar como mulher. Tive de lhe dizer: "O senhor vá para o fim da fila, aqui não entra". É assim, há de tudo, tudo o que possamos imaginar.

E os que ficaram, os que estavam em missão diplomática?

Foi muito complicado. Na embaixada ficou um grupo pequeno, até porque tinha muito poucos funcionários. A guerra continua e a casa ao lado da residência oficial, onde vivia o secretário, é atingida. Tinha sido cedida ao adido da Cooperação, que estava lá a tomar o pequeno-almoço e saiu meia hora antes do ataque. Caiu-lhe uma Katyusha em cima, ficou tudo destruído, o sítio onde tinha estado a tomar o pequeno-almoço desapareceu. Depois os rebeldes pediram desculpa, não nos queriam atingir, mas como estávamos na linha de fogo... O Palácio Presidencial estava a 400 metros. Voaram aparelhos de ar condicionado, uma coisa pesada, a 50 metros de distância.

Imagino que a situação tenha gerado alguma acrimónia. Como ficam as suas relações com o governo?

Isso é verdade. Não mencionei nomes, mas lê-se perfeitamente nas entrelinhas. Há uma altura em que faço uma descrição e digo que aquilo pareciam galinhas decapitadas a passear pelo quintal e a esguichar sangue por todos os lados. Lembro-me de o ministro da Defesa, Veiga Simão - coitado, já morreu - querer à viva força que se fizesse alguma coisa em relação à ajuda humanitária estava a chegar aos Bijagós, estávamos nós a ser bombardeados. "O que vai fazer?", perguntava ele. Tive de responder: "Desculpe, senhor ministro, estou a apanhar com bombas em cima. O que quer que lhe diga?! Está preocupado com a ajuda humanitária que está a chegar às ilhas? Sei lá da ajuda humanitária..." E nisto, dou uma palmada com toda a força no tampo da mesa e ouve-se um estrondo: "Olhe, caiu agora mesmo uma aqui ao meu lado". Tive de fazer aquele golpe de teatro para ele perceber. São cenas que vivi. Depois de tudo, no fundo, pensava que de alguma forma me poderiam compensar. Mas não: "Agora vai para a Costa do Marfim".

Onde as coisas também não estavam pacíficas. Como reagiu?

Houve uma altura em que eu disse ao ministro. Vim passar o Natal, um navio da Marinha levou-me para Cabo Verde, de Cabo Verde apanhei o avião para Lisboa, e estive a conversar com o ministro e disse-lhe: "Isto é uma situação única, nenhum colega meu foi sujeito a uma situação destas. É uma insuportável, não posso estar ali todo este tempo nestas condições, de maneira que agradeço que faça alguma coisa". "Ah, mas está lá há pouco tempo". De facto, estava lá há um ano e tal, mas em condições singulares, uma situação muito complicada e completamente desprotegido. Ficou de pensar no assunto, mas acredito que não tenham gostado. Talvez pensassem que estava a fugir, quando aquilo é na verdade esgotante. Para ter uma ideia, devido à falta de vitaminas e de proteínas, o meu cabelo e o da minha mulher caía aos punhados. Não havia em Bissau uma manga, um ananás, uma banana, os rebeldes foram às árvores e apanharam tudo. A cidade estava sitiada, pilharam tudo, tínhamos de comer uns enlatados vagos que para ali estavam e acabou, era isto.

Alguém foi substituí-lo?

Foi, foi. No mês final da guerra foi para lá António Dias, que já faleceu, e que aguentou a parte final. Ao fim de um mês, Nino Vieira acabou por se render, e a partir daí aquilo entrou em normalidade, entre aspas, porque a Guiné-Bissau nunca teve normalidade nenhuma: matam-se uns aos outros, fazem golpes de Estado sucessivos...

Na Guiné é que estava o problema maior. A Guiné possuía armamento já muito sofisticado, além disso, sucede que nos últimos anos Amilcar Cabral consegue alguns trunfos diplomáticos muito importantes

Voltando atrás, à Guerra do Ultramar, falo com ex-combatentes que me dizem que a guerra em Angola e Moçambique estava ganha e que o grande problema era a Guiné. Concorda?

Angola não tinha praticamente guerra, tinha muito pouco, uma coisa pontual aqui e ali. Moçambique era um pouco diferente, porque o território é muito extenso; nas regiões centro e sul não havia praticamente nada, mas a norte existiam alguns problemas e a área era vasta. De qualquer maneira, estava controlado. Na Guiné é que estava o problema maior. A Guiné possuía armamento já muito sofisticado, além disso, sucede que nos últimos anos Amilcar Cabral consegue alguns trunfos diplomáticos muito importantes: é recebido pelo Papa e depois declara a independência da Guiné-Bissau, mesmo sob a ocupação portuguesa, e consegue ser reconhecido pela ONU. Podíamos aumentar a luta no terreno? Podíamos. Quanto mais tempo? Não sei. Seria sempre um grande sacrifício e, por um território tão pequeno, valeria a pena? Hoje sabe-se que Marcello Caetano deu ordem para haver negociações secretas - secretíssimas - com o PAIGC. As primeiras negociações têm lugar em março de 1974, em Londres, com o cônsul-geral em Milão, depois embaixador, Villas Boas, que escreveu isso num livro de memórias. É destacado para essa missão e vai a Londres falar com Victor Saúde Maria, ministro das Relações Exteriores do PAIGC, depois primeiro-ministro da Guiné-Bissau. O segundo encontro estava marcado para maio de 1974, mas já não se realizou porque veio o 25 de Abril. Se as negociações iriam avante é outra história, Villas Boas conta que a dada altura lhe dizem que ele não está credenciado para negociar com eles [Guiné-Bissau].

Aproveitamos ou desaproveitamos a relação de Portugal com África?

Atualmente a relação com África é muito difícil. A presença da China em toda a parte, em Angola, em Moçambique, é uma evidência. No âmbito da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] começamos a perder pontos, porque o cimento que nos unia era a língua, mas com a entrada da Guiné Equatorial, que nem português fala, um capricho de Angola (mais ninguém queria), está a diluir-se. Os angolanos são muito susceptíveis ao discurso chinês, de maneira que é complicado. Ainda no que toca à CPLP, o desinteresse do Brasil, neste momento, pesa muito. A política externa brasileira tem muito peso, e quando não estão interessados, não estão interessados mesmo. E eles é que mandam, são mais de 200 milhões. E depois, os anos da crise em Portugal deram muito conta disso, perdemos muita embalagem, foi difícil e humilhante, tornou-se impossível manter estas relações.

Matou alguém na guerra?

Que eu saiba, não. Mas vi morrer, das duas vezes. Vi coisas incríveis.

A diplomacia mudou muito de então para cá?

É uma carreira profissional muito tradicional. Mas os desafios que se colocam hoje são outros. Sucede que no passado os embaixadores tinham plenos poderes - que eu já não tive -, mas hoje são os primeiros-ministro que se encontram em Bruxelas, que vão às conferência da ONU, da NATO, falam uns com os outros por telefone, na Internet... É evidente que o embaixador ou diplomata reporta e informa sobre o que se passa no local, como fiz na Guiné, mas a margem de manobra é deles. É preciso atuar muito no campo económico e, por vezes, não há orientações precisas.

Esse foi um problema que teve na Guiné. Aconteceu em mais alguma missão?

Certa vez, quando estava na Índia, o governador de Goa entregou-me uma lista de onze projetos de investimento. Um era um projeto tripartido Portugal/Goa/Qatar, para o fornecimento de gás natural a toda a costa de Malabar, inclusive a Bombaim. O Qatar fornecia o gás natural, Goa era a base e Portugal dava a expertise, o know-how. Outro projecto era o metro de superfície em Pangim. Outros eram um investimento na indústria hoteleira, investimentos em infra-estruturas e na rede viária, sobretudo no sul de Goa, desenvolver praias e tudo o mais, fazer um call centre gigantesco, para servir também o mundo lusófono... Mandei isso tudo para a entidade responsável, não cito o nome, que se encarregava desse tipo de coisas.

Está a falar do AICEP?

Sim. Recebi uma resposta passado um mês ou dois meses, com um ou dois parágrafos, a dizer: "Sim senhor, os projetos são muito interessantes, mas neste momento não há interesse em pôr nenhum deles em marcha".

Isso foi em que ano?

2002. A partir daí... E expliquei até, no caso concreto do gasoduto, que os italianos e franceses estavam ansiosos por meter as mãos naquilo. Em março vou lançar um livro sobre a Índia, talvez o posto que mais me entusiasmou, o mais desafiante. A Índia é um país a que Portugal devia prestar mais atenção.

Há pouco esteve lá o primeiro-ministro António Costa com uma grande delegação.

Estive com o embaixador da Índia há duas semanas; tudo isto é um bocadinho fogo de vista, não se concretiza.

Não tenho sentimentos particulares em relação a António Guterres. Está bem, está na assembleia-geral, as pessoas ficam muito satisfeitas por ser português, mas depende do desempenho dele

Falou da inoperância de António Guterres no governo, quando esteve na Guiné-Bissau. Como o vê agora, enquanto secretário-geral das Nações Unidas?

Não tenho sentimentos particulares em relação a António Guterres. Está bem, está na assembleia-geral, as pessoas ficam muito satisfeitas por ser português, mas depende do desempenho dele. E está numa situação muito complicada, porque o secretário-geral não tem poder, quem manda ali são os cinco que fazem parte do conselho permanente, Estados Unidos, Rússia, França, Grã-Bretanha e China. O secretário-geral é uma espécie de governanta que está ali a tomar conta da casa, faz umas declarações, mas poder real tem pouco. Além disso, não tem dinheiro.

Onde estava quando Blair, Bush, Aznar e Barroso decidiram invadir o Iraque por causa das armas de destruição maciça que, afinal, não existiam?

Estava em Lisboa, era diretor-geral de Assuntos Multilaterais. Lembro-me disso. Há aqui uma questão que se levantava - e isso vai constar num livro que vou lançar em 2020. O que se passa é o seguinte: a páginas tantas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, [António] Martins da Cruz, de quem eu era amigo pessoal e com quem me dei muito bem, diz-me: "Tens de elaborar um relato tão circunstanciado quanto possível relativamente a toda esta questão do Iraque, das armas de destruição maciça", etc. Pus-me à coca e, como vários outros que se puseram à coca também, as informações que tinha eram as informações que me chegavam pelos circuitos das embaixadas: vamos lendo, vamos falando com os colegas estrangeiros, da União Europeia, da NATO e por aí fora. Quando se perguntava se havia armas, a resposta era que sim, que havia. O SIS [Serviço de Informações de Segurança] também confirmava, até ao ponto que queria, depois também não deixavam mais longe. E esta era a ideia básica, que sim, que o Iraque tinha armas de destruição maciça, e foi isso que coloquei no relatório. Os ingleses dizem que sim, que há armas, e os serviços secretos deles, o MI6, confirmam. E em que é que se baseia o MI6? Ah, o MI6 baseia-se no que dizem os americanos e a CIA. E em que se baseia a CIA? A CIA baseia-se em informações locais. E eu coloco isto no papel: os ingleses dizem isto, baseiam-se nos americanos, os americanos dizem que se baseiam em fontes locais, e este é o panorama. Aparentemente, deve haver armas de destruição maciça, porque não nos costumam enganar e não vão querer meter-se numa embrulhada destas, não havendo.

Mas meteram-se.

Pois. Mas foi o que coloquei no papel, se quer que garanta a 100% que é assim, não posso. Foi o que escrevi no relatório em três ou quatro páginas. Depois falei com franceses e com espanhóis, a história era sempre a mesma: devem ter. Portanto, foi tudo à base de especulações, de suposições. Mas, no fundo, limpávamos as mãos dizendo "supõem-se que, não há certeza", "eles dizem que, mas não posso garantir".

Como ficou vista esta ação pela diplomacia internacional?

Mal. Mas asneiras destas há por todos os lados, não é caso único.

O que acredita que levou Durão Barroso, no caso, a meter-se nisto?

Penso que Portugal, no fundo, fez isto por causa da relação com os ingleses, e depois com os americanos. Há esta velha questão, são os aliados mais antigos, temos um dever de lealdade com eles. Se eles dizem que sim baseados nos primos do outro lado do Atlântico, nós vamos acompanhar a decisão. É um pouco isto, somos parceiros e aliados há muito tempo. É mais isto que outra coisa. Aliás, Tony Blair nem sequer é um homem da direita assumida, pelo contrário, é um homem da terceira via, trabalhista de terceira via, que é outra coisa... Mais longe do que isto não sei, porque o assunto a certa altura transita para a relação que existia entre Martins da Cruz e Durão Barroso, então primeiro-ministro. Além da minha informação, que era um papel entre muitos, tinham informações dos serviços secretos e aquilo que os parceiros diziam à porta fechada. Por isso, vamos lá fazer o jogo.

Os ingleses eram quem assegurava na União Europeia uma estratégia atlântica. O que acontecerá a Portugal com a saída do Reino Unido?

A perder ficamos sempre, pelo menos no curto e no médio prazo, no longo prazo já é mais difícil prever. Se tiverem êxito na sua saída, é um problema grave. A grande questão aqui é que na União Europeia as coisas assentam essencialmente no tandem França/Alemanha. E muito bem, França/Alemanha sim senhor, abracinhos, beijos na boca, as coisas funcionam com estes dois motores: um motor mais político, que é a França, e um motor mais económico-financeiro, que é a Alemanha. Tem funcionado. O contrapeso para tudo isso, e que nos interessava, é a Grã-Bretanha, que enquanto lá estava era quem ia discordando e obrigava os outros a recuar em algumas matérias. Como estive na Comissão, posso dizer-lhe isto: há três caminhos para o futuro da União Europeia: um é o federalismo, os países vão uns atrás dos outros - alguns a queimar etapas o que, quanto a mim, é perigoso, na medida em que a história das nações existe, tem expressão e é forte. Podem dizer que Viktor Orbán, Kaczynski ou Marine Le Pen são para afastar, mas não são. Eles estão lá. Vivi em países de Leste e sei que o sentimento nacionalista é muito mais lá do que aqui. República Checa, Eslováquia, por aí fora, estive nestes países que começaram a ter taxas de crescimento muito mais elevadas que as nossas - são países industrializados, com fábrica de automóveis, de tratores que estavam obsoletas, mas já não estão, estão ali ao lado da Alemanha.

Há o risco de repetir a asneira brutal, que foi admitir a Ucrânia - no tempo de Durão Barroso na Comissão - passá-la para o lado de cá, quando se sabe perfeitamente que aquilo é uma quinta da Rússia

O que falta a Portugal para não conseguir nunca, o que fazemos de errado?

Isso é a pergunta de um milhão de dólares, não sei responder. Mas penso que fazemos muita coisa; muita burocracia, tínhamos de reformar o sistema fiscal, tínhamos de reformar os tribunais, que precisam de funcionar de outra maneira... A segurança jurídica é fundamental, nenhuma empresa vai investir aqui a sério sem isso. No fundo, tinha de haver um pacto entre os dois principais partidos - na Alemanha até fazem parte da mesma coligação - para evitar governos muito à esquerda ou muito à direita, os partidos teriam de se entender sobre as linhas básicas. Assim, não vamos lá. Mas em relação à Europa há outro ponto, o alargamento. Ou vamos aprofundar, ou vamos alargar. Ao mesmo tempo que alguns querem aprofundar pela via federal, querem alargar, o que torna ainda mais difícil o controlo. Há o risco de repetir a asneira brutal, que foi admitir a Ucrânia - no tempo de Durão Barroso na Comissão - passá-la para o lado de cá, quando se sabe perfeitamente que aquilo é uma quinta da Rússia. Neste ponto, vão ter de pensar muito bem. E este é o problema do federalismo, quando se vai depressa de mais, as reações não se fazem esperar. Agora, a Inglaterra mostrou claramente o que não quer.

E quais são as outras duas vias de que falava?

A segunda via, defendida por uma maioria, é a da uma Europa intergovernamental, ou seja, entendemo-nos em determinadas matérias, mas não há cedências de soberania, é uma espécie de confederação. Quanto a mim, o terceiro modelo, uma confederação pura e simples, como existe na Suíça ou como existiu nos Estados Unidos da guerra civil, seria a solução: apenas um conjunto restrito de temas vão para a confederação, tudo o mais são os Estados que decidem autonomamente. Temos de pensar que isto dos nacionalismo interessa. Vejo com alguma apreensão o rumo que as coisas estão a levar.

A Inglaterra, como disse, mostrou o que não quer, mas ainda não se sabe o que quer...

Vamos ver como as coisas se passam daqui para a frente no Reino Unido. Boris Johnson vai, naturalmente... Há uma asneira brutal da parte dele, está a pensar que consegue fazer acordos com toda a gente. Não consegue. O Reino Unido vive com o problema do Império, nunca assimilaram a história de o terem perdido. Em 1945 ganharam a Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, não ganharam guerra nenhuma, quem ganhou foram os americanos, mais ninguém, todos os outros perderam; os russos perderam, os franceses perderam e de que maneira, os ingleses perderam. Depois, em 1947, é a independência da Índia, até desaparecer tudo. A Holanda perde a Indonésia, a França vai perdendo o que tinha, como se diz em português, já não podem com uma gata pelo rabo. Agora os ingleses estão a sofrer da nostalgia do Império. Mas não vai voltar, isso é uma ilusão. E existe um problema grave, é que quem ganhou estas eleições foi a chamada classe trabalhadora, os blue colar, os colarinhos azuis do norte da Inglaterra, das docas, das fábricas de carvão... Esses é que votaram Boris Johnson. Isto é gente que votava no partido trabalhista, votou sempre, mas desta vez votou Boris Johnson. Isto é um sinal. Estou convencido de que eles vão evoluir para uma espécie de paralelismo à inglesa, porque ele agora vai ter de conciliar políticas mais à direita com políticas à esquerda, dessas classes de trabalhadores que não têm solução, porque em Inglaterra quem manda é a City de Londres. Os empregos não estão em Liverpool ou em Manchester, estão em Londres, na Bolsa, nas finanças... E ainda há o risco forte de a Escócia poder sair e a Irlanda do Norte também. São riscos muito grandes.

Portugal também tem o trauma do Império?

Sim. No fundo, no fundo, ao longo da nossa história tudo teve a ver com o Império. Os grandes momentos críticos da história de Portugal, a crise de 1383 a 1385, a tomada de Ceuta, os Descobrimentos, a crise dinástica de Filipe II de Espanha, Alcácer-Quibir, a perda do Norte de África, a perda do Brasil, a República em 1915, a estupidez da Primeira Guerra... O Império que acabou em 1974.

É preciso esquecer para avançar?

Imagine um camponês vindo de Trás-os-Montes, que a única vez que foi a Vila Real foi no dia em que foi às sortes para a tropa, nunca tinha ido ao Porto ou a Lisboa. De repente, metem-no num regimento, dão-lhe uma espingarda para dar uns tiros, metem-no num barco e enviam-no para África, que ele não fazia ideia do que era. O choque traumático, do ponto de vista psicológico, é brutal. É por isso que estas pessoas falam umas com as outras, reunem-se em grupos, há tertúlias, almoços por todos os lados. Eu faço parte de três. Por isto. Passaram por uma experiência altamente traumática. No último livro que publiquei, "Guerra na Bolanha", descrevo essas situações todas, coisas que marcaram a pessoa profundamente. E quando chegaram vindos de África, os que cá ficaram ouviam uma ou duas conversas, mas depois não os percebiam, eles ficavam a falar para o boneco. Então, é preferível falar com os antigos companheiros de armas, falamos a mesma linguagem. Há um pormenor curioso: quando vêm de África, fala-se na reintegração na sociedade, mas a integração nunca é completa. Não é. Descrevo o caso de um rapaz que conheci, vivia em Bragança, e o sonho dele era ficar em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, não queria voltar para a "parvalheira". Quis ser empregado bancário, mas não se adaptou. Os problemas que vivemos aqui, viveram os americanos no Vietname, é muito parecido. Não sei como se resolve, mas os ex-combatentes queixam-se muito de que o Estado não os protegeu, não tomou em atenção aquilo por que estavam e que se estava a passar. E isso é verdade.

Sobre o que é o seu próximo livro?

Já está escrito e deve sair na primeira semana de fevereiro. Chama-se "Memórias Diplomaticamente Incorrectas" e descreve uns 15 anos de vida, não tudo, e é feito à base de episódios, muitas anedotas pelo meio.

Pode contar um desses episódios?

A certa altura, quando Portugal tinha a presidência da Comissão Europeia, surgiu a necessidade de fazermos um périplo pelo Médio Oriente. A ideia era irmos ao Egipto, daí para os territórios ocupados, Palestina, depois Israel, Jordânia, Síria e Líbano, onde terminávamos a volta de 15 dias. Íamos três pessoas de Portugal, mais uns holandeses, uns ingleses e pessoal da Comissão Europeia. Chegámos à fronteira de Rafa, no Egipto, estava fechada. "Somos uma delegação oficial, não podemos entrar porquê?" "O chefe está a rezar a oração do meio-dia". "E quando é que podemos passar?" "Quando o chefe acabar de rezar". Era óbvio. Depois, foi preciso mudar de um autocarro egípcio para um autocarro palestiniano, uma chocolateira grande, os bancos cheios de pó, uma gente com um ar coitadinho, alguns a cheirar a coisas indefiníveis, todos setados do meio para trás. Vimos os bancos da frente sem ninguém e foi lá que nos sentámos. O motorista olhou, disse qualquer coisa em árabe e continuou. De repente, quando chegamos àquilo que seria a linha de fronteira, salta um israelita para dentro do autocarro, aponta uma arma à cabeça do motorista e depois aos passageiros, e começa a berrar em árabe para as pessoas mostrarem os papéis. Mostramos os papelinhos verdes, o laissez-passer, mas o inglês que estava ao meu lado tinha estudado em Beirute e sabia falar árabe perfeitamente, percebeu a conversa toda. Quando o árabe pergunta quem é que nos tinha autorizado à frente, o inglês dize-lhe que ele não pode ameaçar as pessoas com uma arma na mão, que não sabíamos que não nos podíamos sentar e que, além do mais, o árabe dele era péssimo. Foi o acolhimento. Quando vamos para o controlo de passaportes, eu era o último: "Não pode entrar". "Porquê?" "O nome não coincide". Teve de vir o secretário da nossa embaixada explicar que, de facto, o nome era aquele e ele responsabilizava-se, caso contrário teria ficado ali.

O resto da viagem correu normalmente?

Em Jerusalém houve um dia que fomos fazer uma volta turística, ver as mesquitas, o Muro das Lamentações, a Cidade Antiga, a Basílica do Santo Sepulcro, o habitual. A determinada altura, no Muro das Lamentações, sempre cheio de guardas armados, polícias e militares, um guarda vira-se para outro e diz em inglês: "Como é que vocês permitem que estes gentios entrem nos nossos lugares sagrados?" Assim mesmo, para provocar. Numa recepção oficial no Hotel Rei David, aquele que foi pelos ares, um director para a Europa perguntou: "O que é que vocês portugueses têm a ver com isto? Porque é que se estão a meter onde não são chamados?" No dia seguinte, numa reunião no Ministério da Defesa, gerou-se uma situação muito delicada: sentados à mesa, a delegação israelita de um lado, nós do outro, a conversa começou a azedar. O chefe da delegação deles, creio que chefe do Estado-Maior do Exército, diz a certa altura: vocês europeus estão feitos com os árabes, querem acabar com o Estado de Israel. O meu filho morreu na Guerra do Yom Kippur, era piloto. Sofremos muito nestas guerras para agora vocês estarem a ajudar os árabes e os palestinianos...". Irritado, o chefa da nossa delegação sai-se com esta: "Nos tempos da Guerra de África, vocês também andaram a vender armas aos grupos de guerrilheiros, e alguns portugueses foram mortos com armas ou balas israelitas". O homem ficou furioso, levantou-se, e fomos mandados para um canto, onde havia uns painéis. Começamos a falar entre nós, dissemos ao homem que ele se tinha excedido e, de repente, alguém dá um toque num dos painéis atrás de nós. Por trás, estava cheio de microfones, eles estavam a ouvir tudo.

Recorda-se onde estava no 11 de Setembro?

No 11 de Setembro estava em Nova Iorque. O meu filho vive lá e eu estava em casa dele. E dá-se uma coisa extraordinária: levantei-me cedo por causa da diferença horária, vou ao computador do meu filho ver se há alguma mensagem, e aparece na Internet uma mensagem: "Flash Information: o atentado contra as torres é de presumível autoria terrorista". Pensei: que parvoíce é esta? Isto foi uma coisa que aconteceu há quatro anos - porque tinha havido um atentado numa cave, num parque de estacionamento. Desliguei. Já deviam ser umas oito da manhã quando toca o telefone, era uma sobrinha de Lisboa: "Vocês estão bem?" "Sim, por que motivo não haveríamos de estar?" "Então não sabem o que se está a passar? Vai à janela". O meu filho vive na parte alta de Manhattan, na ponta norte. Foi à janela, que tem vista para lá do Central Parque, e vê umas colunas de fumo... "Ah, um incêndio..." "Não é um incêndio, foi um avião que se estatelou contra o Word Trade Center". Ou seja, o extraordinário é que uma sobrinha de Lisboa me comunica aquilo que estou a viver no local e não sei.