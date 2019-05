François Hollande discursava no Fórum Mundial do Turismo, inaugurado hoje no Centro de Convenções de Talatona, a sul de Luanda, sobre o tema “Visão sobre o Turismo no Mundo: Desenvolvimento e Inovação”, intervenção em que lembrou a experiência da França, primeiro destino turístico mundial e o quinto maior país do mundo em receitas provenientes do setor.

Segundo o antigo Presidente francês (2012-2017), o mercado africano ainda representa apenas 5% do turismo mundial, mas tem vindo a crescer de forma consistente e significativa, o que não espantará ninguém se duplicar o número de turistas até 2030, considerou.

Sobre Angola, cujo Governo está a tentar avançar com o desenvolvimento do turismo, Hollande aconselhou as autoridades a respeitarem as “sete regras de ouro” no setor, com a primeira a passar por um investimento criterioso e de qualidade nas infraestruturas de transportes, aeroportos, estradas e unidades hoteleiras.