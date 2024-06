A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária deteve, na terça-feira, um homem, de 54 anos, no concelho de Alcobaça, pela presumível autoria de crimes de burla qualificada, recetação, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no âmbito de uma investigação de tráfico e viciação de veículos, revela a PJ.

Segundo a polícia criminal, os automóveis, provenientes de furtos praticados em França, eram levados para armazéns, onde eram desmanteladas para venda de peças ou submetidos a alterações físicas e documentais, através de processos de falsificação. A PJ acrescenta que os veículos "passavam a circular com números de chassis e chapas de fabricante falsas ou inexistentes". Posteriormente, "os veículos e peças eram comercializados por preços abaixo do valor comercial a compradores de boa-fé nacionais". No decurso da investigação, foi possível apreender viaturas, peças, documentação e telemóveis relacionados com esta atividade ilícita e deter, fora de flagrante delito, o responsável pelo esquema fraudulento. O detido, empresário do ramo automóvel, sem antecedentes por este tipo de ilícitos, foi presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada medida de coação não detentiva.