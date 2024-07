A notícia das buscas a Frederico Pinheiro, num processo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa foi avançada pela TVI/CNN, e confirmada pela Lusa.

Segundo a TVI/CNN em causa estão suspeitas de acesso ilegítimo a documentos classificados por parte de Frederico Pinheiro, avançando que as perícias da PJ concluíram que o antigo elemento do Ministério das Infraestruturas do governo PS fez uma cópia dos planos de recuperação da TAP e de localização do novo aeroporto, entre outros, antes de devolver o computador ao Estado através de agentes do SIS.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que Frederico Pinheiro foi constituído arguido.

Contactado pela Lusa, o ex-adjunto do gabinete do ministro João Galamba afirmou apenas: “Sou um cidadão que cumpre a lei, nomeadamente o segredo de justiça”.

Em abril de 2023, Frederico Pinheiro foi exonerado de funções por “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades” inerentes ao exercício das funções.

Frederico Pinheiro é visado na troca de informações divulgada na comunicação social sobre a polémica na TAP.