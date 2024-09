Em comunicado, a Junta de Freguesia de Benfica refere que “o projeto inovador”, promovido pela autarquia, foi concluído “em apenas um ano” graças a um investimento superior a 4 milhões de euros, totalmente suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Residência Universitária do Calhariz é, de acordo com a autarquia, a primeira do país a ser construída e gerida por uma junta de freguesia, “representando um passo importante na resposta à crescente necessidade de alojamento estudantil e na luta contra o abandono escolar”.

Com este novo espaço, Benfica aumenta a oferta de camas disponíveis para estudantes bolseiros deslocados na cidade de Lisboa em 24%, de acordo com a nota.

O edifício, erguido com um sistema de construção modular, teve como preocupação a eficiência ambiental e inclui um sistema de recuperação de águas pluviais, que utiliza a força da gravidade, sem necessidade de bombas, para irrigar os jardins.

Além disso, de acordo com a nota da autarquia, as águas cinzentas, provenientes de lavatórios, duches e lavagem de louça, serão reutilizadas nas descargas dos autoclismos, permitindo uma redução de 50% no consumo de água.

A Residência Universitária de Benfica é inaugurada esta quarta-feira, pelas 18:00.