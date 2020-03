"Ciente do impacto negativo que a suspensão das atividades letivas tem no dia-a-dia das famílias (decretada pelo Governo da República devido aos riscos associados à pandemia COVID-19), a Junta optou por avançar com esta medida por forma a minorar as consequências durante este período", anunciou a freguesia numa nota divulgada esta manhã.

As refeições serão distribuídas à entrada das três escolas, aos encarregados de educação dos alunos dos Escalões A e B e com Necessidades Educativas Especiais, todos os dias da semana, a partir de terça-feira, no formato de ‘take-away’ (em embalagens).

"Esta iniciativa vai continuar enquanto durar o período de suspensão das atividades letivas", garante a Junta de Freguesia, que estima que a medida abranja 300 crianças da Escola Básica das Laranjeiras, da Escola Básica António Nobre e da Escola Básica Frei Luís de Sousa.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.400 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassa as 140.000 pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.