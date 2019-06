"Destes cerca de 172 mil euros aprovados hoje [por unanimidade], 153,8 euros são destinados à envolvente do castelo medieval e 18,120 para centro o interpretativo que ficará instalado no antigo quartel do GNR, em pelo histórico", explicou a presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas.

Trata-se de uma candidatura efetuada a fundos comunitários, através do Programa Operacional Regional do Norte "Norte2020", no montante global de cerca de 1,9 milhões de euros que é financiado em 85 % do seu montante.

"A obra foi quatro vezes alvo de concursos, que ficavam desertos. Neste último foi selecionada uma empresa que irá dar início às obras logo que seja obtido o visto do tribunal de contas, que já foi pedido há mais de um mês. Estas obras já estão prometidas anos", enfatizou a autarca social-democrata.

O espaço a valorizar insere-se na zona histórica, onde há vários monumentos de origem medieval e manuelina.

Por seu lado, o vereador do PS, Nuno Ferreira, disse que o seu partido é a favor do empréstimo, desde que foi "completamente explicado".

"Os vereadores do PS sempre foram a favor de toda e qualquer posição que seja para benefício do município e dos seus munícipes. Este empréstimo tem uma parte proveniente do Banco Europeu de Investimentos (BEI) e não conta para o endividamento da autarquia", explicou o vereador socialista.

O executivo municipal de Freixo de Espada à Cinta é composto por dois verdores eleitos pelo PS e três pelo PSD, sendo que um tornou-se independente e sem pelouros.