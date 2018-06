Um funcionário do Serviço Municipalizado de Águas e Saneamento de Leiria morreu hoje soterrado na Barreira, em Leiria, informou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O alerta para o acidente ocorreu pelas 10:52, quando o funcionário do SMAS se encontrava a trabalhar, em Barreira, freguesia do concelho de Leiria, e ficou soterrado.

Segundo o CDOS, no local estão ainda 12 operacionais e cinco viaturas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, José Cunha, explicou que os funcionários do SMAS estavam a realizar um trabalho de desobstrução de um tubo quando ocorreu um desabamento de terra.

O funcionário, com cerca de 40 anos, acrescentou o presidente da Junta, estava na parte superior da obra quando se deu o deslizamento, caindo por esse motivo e ficando soterrado.

Segundo José Cunha, encontra-se no local uma equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).