Todas as cenas do filme foram gravadas em condições reais de confinamento e retratam o dia a dia do influenciador Noah que vai relatando ao seu amigo Lucas, por videochamada, os episódios sobrenaturais que tem vivido em casa desde que acolheu a sua prima Adrianne.

“Com este projeto sentimo-nos sempre ocupados. Não demos pelos dias a passar, nem sentimos que estávamos realmente confinados”, explica o português Ângelo Amaro, natural de Lisboa.

“Quando me ligaram para fazer parte do projeto era para ser simplesmente um dos atores”, relata Ângelo Amaro, admitindo que ficou tão entusiasmado com a ideia que não se limitou ao papel de ator e ajudou no argumento.

“Em março, quando começou o confinamento na Suíça, fui ter com os meus colegas ao apartamento onde viviam para gravar a primeira cena da curta-metragem e, até agora, ainda não voltei para casa», afirma o português