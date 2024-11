Em junho, o artista britânico foi anunciado como o vencedor do prémio teórico da fundação, atribuído a cada dois anos, pelas "suas contribuições excecionais à teoria arquitetónica", avança o The Guardian.

Contudo, no domingo, dias antes da cerimónia de premiação que está marcada para quarta-feira, na cidade de Karlsruhe, no sudoeste do país, Bridle recebeu um e-mail do comité da fundação a informá-lo que tinha decidido, por unanimidade, retirar-lhe o prémio por ter assinado, como vários outros artistas, o manifesto que prometia um boicote às instituições culturais de Israel.

No email, a fundação justificou a decisão, dizendo que o Parlamento alemão tinha acabado "de aprovar uma resolução sobre a proteção da vida judaica, que aponta o caminho a seguir pelas instituições estatais e que é relevante para a sociedade como um todo".

Segundo a publicação, na resolução consta que "o Bundestag reafirma a sua decisão de garantir que nenhuma organização ou projeto que espalhe antissemitismo, que questione o direito de Israel de existir, que peça um boicote a Israel ou que apoie ativamente um boicote, receba apoio financeiro".

No documento publicado no LitHub, no final de outubro, os artistas declaravam que não iriam trabalhar com instituições culturais israelitas que tenham sido "cúmplices ou que tenham permanecido como observadores silenciosos da opressão esmagadora dos palestinianos”.