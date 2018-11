A efeméride foi assinalada hoje, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, ocasião aproveitada pelo representante permanente do Brasil para destacar o “potencial” do IBAS “para criar impacto e transformar as vidas das comunidades locais”.

Philip Fox-Drummond Gough acrescentou que “as iniciativas promovidas pelo fundo IBAS tocam em muitos objetivos de desenvolvimento sustentável”.

O 15.º aniversário do IBAS foi marcado no âmbito da exposição de desenvolvimento Global Sul-Sul, promovida pelo Escritório de Cooperação Sul-Sul da ONU.

O painel contou com os representantes permanentes das missões permanentes junto da ONU da Índia, Brasil e África do Sul, o diretor da ONU para a Cooperação Sul-Sul e ainda representantes de missões diplomáticas de Estados que beneficiaram do fundo, como o Camboja e Palestina.