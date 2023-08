"Idália é um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson. Idália pode continuar a ganhar força antes de atingir a costa de Big Bend, na Flórida, em algumas horas", afirmou a agência meteorológica no último boletim divulgado.

O furacão ameaça desencadear fortes chuvas e ventos na ordem dos 209 quilómetros por hora. Um alerta de tornado também está em vigor para mais de 7 milhões de pessoas no centro e oeste da Florida, segundo a CNN internacional.

Idália atingiu Cuba no Cabo San Antonio, extremo oeste da ilha, na segunda-feira, pelas 21:00 (02:00 de terça-feira em Lisboa), como furacão de categoria 1 da escala de Saffir-Simpson (máximo de 5).

Após a chegada do Idália à Florida no Golfo do México, o furacão continuará em terra pelo norte deste estado, pelo sudeste da Geórgia e próximo à costa da Carolina do Sul.

Mais de 1,6 milhões de pessoas receberam ordens para deixar as suas residências na Florida, com a aproximação do furacão.

“Ainda temos tempo para fazer os preparativos finais, mas temos de o fazer agora”, sublinhou o governador da Florida, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa onde anunciou que não seriam cobradas portagens nas autoestradas de sete condados, para facilitar a movimentação da população.

O governador, que declarou estado de emergência em 46 dos 67 condados da Florida, instou os residentes de cidades costeiras e áreas propensas a inundações a cumprirem às ordens de retirada obrigatórias e voluntárias emitidas nas últimas 24 horas, que afetam mais de 1,6 milhões de pessoas.