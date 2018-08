O furacão Lane está a deslocar-se para norte, em direção às principais ilhas do arquipélago do Havai, causando fortes chuvas e inundações. As autoridades pedem à população que fique alerta, apesar de a intensidade do ciclone estar a baixar.

Imagem retirada do site do Centro de Furacões do Pacífico Central

A meio da manhã desta sexta-feira, o furacão categoria 3 na escala Saffir-Simpson (o máximo é 5) avançava a 8 km/h, com ventos com velocidade de 195 km/h, segundo o Centro de Furacões do Pacífico Central (CPHC, Central Pacific Hurricane Center).

Os efeitos do Lane já estão ser sentidos, com ventos fortes a atingir a ilha de Maui e a ilha de Oahu, onde fica Honolulu, a capital do Havai.

Embora tenha sido localizada a 320 km a sul de Honolulu, a tempestade continua a causar preocupação às autoridades norte-americanas, que mantêm vários territórios em alerta.

A previsão é de que o furacão atinja o arquipélago esta sexta-feira e durante o fim de semana, diz o CPHC.

"O furacão Lane ainda tem uma forte probabilidade de fazer subir as águas, com ventos fortes e chuvas torrenciais", escreveu no Twitter o presidente da Câmara de Honolulu, na noite de quinta-feira.