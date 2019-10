As ondas destruíram um parque de merendas e um parque infantil, inundaram casas e bares, e provocaram o corte da estrada regional, junto à rotunda da variante à cidade da Horta.

Ramos, telhas, pedras e até árvores completas foram arrastadas para a estrada.

Os primeiros estragos ocorreram ainda durante a madrugada, à medida que se aproximava a preia-mar, mas a verdadeira dimensão dos prejuízos só foi possível confirmar ao início do dia, quando os moradores foram saindo à rua para se inteirarem das consequências do mau tempo.

A fúria do mar provocou também o cancelamento das ligações marítimas de passageiros da Atlânticoline previstas para terça-feira entre as ‘ilhas do Triângulo’ (Faial, Pico e São Jorge) e também a primeira ligação de hoje entre Faial e Pico.

O presidente da Câmara da Horta disse hoje que foram realojadas 44 pessoas na ilha do Faial (que tem apenas um concelho), devido à intensidade das ondas na freguesia de Angústias, tendo sido registadas 70 ocorrências devido à passagem do furacão.

Segundo o mais recente balanço do Governo Regional, o “Lorenzo” provocou mais de 170 ocorrências esta madrugada e manhã nos Açores e obrigou ao realojamento de mais de 50 pessoas.

“Em termos de ocorrências, 171, sendo que temos 66 no Faial, 23 nas Flores, 28 no Pico, 21 em São Jorge, oito na Graciosa, 20 na Terceira, duas em São Miguel e três no Corvo”, adiantou, em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Saúde dos Açores, que tutela a Proteção Civil, Teresa Machado Luciano.

Segundo a governante, foi necessário realojar 53 pessoas em três ilhas: “quatro em São Jorge, 42 no Faial e sete nas Flores”.

Esta manhã foi ainda equacionada a possibilidade de se retirar uma centena de pessoas nas Lajes do Pico, por precaução, mas afinal foram apenas 50.

Todas as pessoas foram realojadas em casas de familiares ou em soluções encontradas pela Direção Regional da Habitação e pela Secretaria Regional da Solidariedade Social.