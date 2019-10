"Foi um momento difícil!", contava a Marcelo Rebelo de Sousa uma das vítimas do furacão "Lorenzo", que teve de abandonar a casa à pressa, com a mulher, na madrugada do dia 2 de outubro, quando mar galgou a terra na zona de Porto Pim, na cidade da Horta, atravessando a estrada e danificando dezenas de moradias.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a sua presença nos Açores, nesta altura, mais do que mostrar um sinal de "solidariedade nacional" para com os açorianos, pretende também ser a garantia de que "os problemas" que se abateram sobre estas pessoas são problemas "de todo os portugueses".

"Significa que a solidariedade nacional demonstrada pelo Presidente da República e pelo Governo da República, se mantém e não passam como passam as notícias - que uma semana depois, um mês depois, já não são tão notícias - por que a vida das pessoas e os problemas das pessoas estão lá", garantiu o chefe de Estado.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Faial teve também momentos de descontração, nomeadamente na freguesia das Angústias, quando o Presidente da República entrou na "sociedade dos mortos" (agremiação que ficou assim conhecida porque antigamente pagava os funerais dos sócios falecidos), entrou dentro do balcão do bar, para tirar uma selfie com o taberneiro e acabou tirando um fino para uma cliente que entretanto entrou.

O furacão "Lorenzo" provocou mais de 330 milhões de euros de prejuízos em todo o arquipélago, em infraestruturas portuárias, estradas e moradias, de acordo com uma estimativa do Governo dos Açores, que vai reunir com o Primeiro-Ministro, esta segunda-feira, para saber que ajudas a região terá da República.