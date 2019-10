O deputado comunista João Corvelo questionou hoje o Governo dos Açores sobre como pretende resolver as “falhas” que estão a ocorrer no abastecimento de bens e combustíveis à ilha das Flores, na sequência da passagem do furação “Lorenzo”.

O parlamentar, que falava em conferência de imprensa, na cidade da Horta, ilha do Faial, declarou que, face à destruição do porto das Lajes das Flores, o executivo açoriano deve definir o tipo de embarcação ou embarcações que “considera adequadas” e qual a frequência das viagens a realizar para fazer face às necessidades de abastecimento. A passagem do furacão "Lorenzo" nos Açores, em 02 de outubro, provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, anunciou na segunda-feira o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro. “No total, o furacão 'Lorenzo' provocou um prejuízo cujo valor se aproxima dos 330 milhões de euros em várias ilhas dos Açores, em áreas como infraestruturas portuárias e de apoio à atividade portuária, rede viária e outros equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no setor empresarial privado”, afirmou o líder do executivo regional, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. O governante declarou que a situação do Porto das Lajes das Flores “assume maior gravidade, tendo em conta o grau de destruição completa que se verificou”, estimando-se que o prejuízo registado “possa ascender a mais de 190 milhões de euros”. Continuar a ler O deputado João Corvelo quer ainda saber quando se vai começar a transportar o gado vivo à espera nas Flores e quantas ligações serão necessárias para desenvolver esta operação. Relembrando que a partir de 20 de outubro o Fundo Regional de Coesão deixará de assumir os fretes marítimos e as despesas portuárias das viagens para o transporte de bens e mercadorias desde as ilhas Terceira e Faial até às Flores, o deputado considerou que os custos a partir daquela data “não devem ser imputados aos comerciantes florentinos”. De acordo com o comunista, “naturalmente (os comerciantes) fariam esses custos adicionais repercutirem no custo final dos bens e mercadorias que vendem aos cidadãos florentinos”. “A Ilha das Flores não pode voltar 30 anos no tempo e ficar incapacitada de regularmente exportar e importar bens e mercadorias, o que traria terríveis implicações na sua dinâmica económica, em especial nas empresas de comércio e venda a retalho”, declarou João Corvelo. Na defesa dos postos de trabalho das empresas do comércio e para "retomar a normalização" da vida económica das Flores “é necessário que seja dada pelo Governo Regional a garantia de plena regularidade de abastecimento de bens de consumo à Ilha das Flores”, concluiu. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.