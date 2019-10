“No total, o furacão 'Lorenzo' provocou um prejuízo cujo valor se aproxima dos 330 milhões de euros em várias ilhas dos Açores, em áreas como infraestruturas portuárias e de apoio à atividade portuária, rede viária e outros equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no sector empresarial privado”, afirmou o líder do executivo regional, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A passagem do furacão no arquipélago dos Açores provocou 255 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.

Vasco Cordeiro concretizou que “parte significativa deste montante – mais de 300 milhões de euros – refere-se a estragos estruturais registados em infraestruturas portuárias e de apoio à atividade portuária”, tais como a “destruição total” do molhe e cais comercial das Lajes das Flores.

Nas infraestruturas portuárias de Santa Maria verificaram-se danos no manto de proteção e na cabeça do molhe do porto e, em São Miguel, prejuízos no manto de proteção do molhe e muro cortina.

O governante referiu que se registaram também danos no manto de proteção do Porto de Pipas, na ilha Terceira, em São Jorge no manto de proteção na área do cais comercial das Velas, enquanto no Pico os prejuízos registaram-se no porto das Lajes e, no Faial, os visados pelo mau tempo provocado pelo “Lorenzo” foram equipamentos de apoio à atividade marítima.

O presidente do Governo Regional declarou que a situação do Porto das Lajes das Flores “assume maior gravidade, tendo em conta o grau de destruição completa que se verificou”, estimando-se que o prejuízo registado “possa ascender a mais de 190 milhões de euros”, incluindo as medidas provisórias de proteção para a operação portuária.