"O PSD propõe que seja criado um gabinete – com efetivo poder de decisão –, na dependência do presidente do Governo Regional, que tenha como objetivo principal toda a coordenação logística do abastecimento à ilha das Flores. São vários os problemas que afetam o dia-a-dia dos florentinos, nomeadamente dos empresários, sem que haja alguém com poder para decidir e resolver, com eficácia, as necessidades da população", afirmou, citado em nota de imprensa, o parlamentar social-democrata na Assembleia Legislativa dos Açores Bruno Belo.

O deputado justifica a necessidade de criação de um gabinete de coordenação para o abastecimento da ilha com o facto de "haver questões básicas para o quotidiano dos empresários das Flores que não podem estar dependentes de um processo de decisão moroso".

E insistiu: "Os empresários das Flores não podem estar sem saber que carga é carregada, quais os critérios de carregamento e sem que existam manifestos de carga. Ou seja, a carga está a ser descarregada a céu aberto no porto das Lajes das Flores sem que se saiba a quem pertence".