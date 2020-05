Javier Tebas, gestor da LaLiga, entrevistado no programa El Partidazo da Movistar+, explicou que ficam autorizados grupos de treino até 10 jogadores, dando-se assim seguimento à fase 3 do plano de abertura na pandemia de covid-19, ditado pelo governo.

"É uma decisão governamental, é muito importante que todas as equipas se possam treinar da mesma maneira", disse. A abertura abarca os clubes de regiões onde o desconfinamento está mais atrasado, como o Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Espanyol, Leganes, Getafe e Valladolid.

O campeonato espanhol foi suspenso em 12 de março e os clubes só regressaram ao treino individual em 8 de maio, com um máximo de seis jogadores em simultâneo no terreno e grandes medidas de isolamento - os jogadores têm de chegar separadamente, já equipados e com máscara e deve ser-lhes medida a temperatura.

Javier Tebas recordou na entrevista que nunca advogou a paragem definitiva da época 2019-2020 e admite que se trata de mais um passo para levar o campeonato até ao fim. Já em 10 de maio, também em declarações à Movistar+, disse que gostaria que o campeonato retomasse em 12 de junho.

"Trabalhamos para que o regresso se faça em 11, 12 de junho, mas trabalhamos para estar preparados qualquer que seja a data. Mas são as autoridades sanitárias que vão dizer quando regressamos", reforçou agora. "Vamos ter de esperar a luz verde".

Com cerca de 231.350 casos positivos e mais de 27.650 mortos, a Espanha é um dos países mais flagelados pela pandemia do novo coronavírus, que a nível global já provocou perto de 312 mil mortos e infetou mais de 4,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.