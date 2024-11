O Gabinete de Segurança de Israel iniciou a reunião para analisar uma proposta de cessar-fogo no Líbano, disse hoje uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A reunião começou às 16:40 locais (14:40 em Lisboa), precisou a mesma fonte à agência francesa AFP. De acordo com o ‘site’ de notícias norte-americano Axios, o acordo de cessar-fogo baseia-se numa proposta dos Estados Unidos que prevê uma trégua de 60 dias. Durante esse período, o Hezbollah e o exército israelita retirar-se-iam do sul do Líbano para deixar o exército libanês destacado na região. A proposta inclui a criação de um comité internacional para monitorizar a aplicação do acordo.