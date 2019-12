"O galo já está em Toronto. Neste momento está nu, sem cor e vamos levar a efeito um concurso de decoração do galo", afirmou Anabela Taborda, de 63 anos, presidente da Little Portugal On Dundas Bia.

O galo, com 1,90m de altura, 2,80m de comprimento e 1,30m de largura, foi cedido pela autarquia de Barcelos ao município de Toronto, através da vereadora Ana Bailão.

O galo deverá ser colocado na próxima primavera no Lakeview Avenue Parkette, no lado norte da Dundas Street West.

A Associação de Comércio e Serviços (BIA - Business Improvement Area) 'Little Portugal On Dundas' foi criada em abril deste ano, na sequência da fusão de outras duas associações, a da Dundas West e a do Little Portugal.

"Estamos a analisar como vamos ‘decorar' o Little Portugal, para que seja mais atrativo, mais acolhedor, tendo sempre que possível uma imagem portuguesa, reconhecendo o facto de que muitos dos atuais estabelecimentos comerciais aqui localizados já não são portugueses", sublinhou Anabela Taborda.

Como o ‘Little Portugal' está bastante visível no mapa de Toronto, "é importante continuar a trabalhar para aumentar essa visibilidade".

A gerente de balcão de uma instituição bancária exemplificou com o caso da Little Italy na College Street "que tem menos italianos do que portugueses no Little Portugal" ou da própria Greek Town, na Danforth.

"Qualquer uma destas áreas quer manter o nome, porque está no mapa da cidade. Não há melhor maneira de qualquer pessoa que tem um negócio dizer que está aqui, uma zona que é identificável", realçou.

Um dos projetos lançados pela associação de comércio e serviços, antes da fusão, foi um museu virtual.

"Lançámos um museu ao ar livre, com murais ao longo da Dundas, de este para oeste, desde a Lansdowne Avenue, onde inaugurámos há um ano o mural do pescador português, num tributo aos pescadores portugueses, todos esses murais podem ser consultados em dundaswest.museum para quem não está cá fisicamente", explicou.

O futuro passa por ter mais "conteúdo histórico e transformá-lo, na realidade, num museu virtual".

A nova associação comercial Little Portugal On Dundas tem quase dois quilómetros de comprimento, entre a Ossington e a Lansdowne Avenue, na Dundas Street West, que conta com cerca de 400 estabelecimentos comerciais.