Os gasodutos Nord Stream estão em risco de ficarem inutilizados para sempre, segundo revela esta quarta-feira o jornal alemão Tagesspiegel.

As justificações para estas revelações prendem-se com a possibilidade da água que neste momento entra nos tubos, que terão sido alvos de sabotagem, nesta terça-feira, estragarem os gasodutos, concretamente o sal.

"As autoridades de segurança alemãs assumem que os três tubos do gasoduto Nord Stream 1 e 2 do Mar Báltico serão para sempre inutilizáveis ​​após alegados atos de sabotagem. Se eles não forem consertados rapidamente, muita água salgada entrará e corroerá os ditos", escreve o jornal alemão, com base em informações do governo.