O Governo da Madeira decidiu reduzir a taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e baixar, a partir de segunda-feira, o preço do litro de gasolina em quatro cêntimos e do gasóleo em dois, foi hoje anunciado.

© Agência Lusa / Tiago Petinga