O mito de que os gatos têm nove vidas foi testado ao limite quando o gato de Nicci Knight, Ted, atravessou o postigo de casa após ter sido "cremado".

Knight, residente em Newby, North Yorkshire, estava de férias na Turquia quando os vizinhos lhe disseram que Ted se tinha afogado no seu lago, informa a BBC. Imediatamente a dona organizou um funeral enquanto a família estava fora. Porém, quatro dias após a cerimónia, Ted voltou a pé para casa.

“Tive que dar a notícia ao meu marido e aos nossos quatro filhos e ficamos todos absolutamente arrasados, porque o Ted é uma grande personalidade e um membro querido da família”, disse Knight à BBC.

Quatro dias depois da cremação, Knight – ainda na Turquia – viu que tinha várias chamadas perdidas da pessoa que lhe tomava conta dos gatos. “Eu estava na piscina novamente, a divertir-me muito, tendo deixado a morte de Ted para trás”, disse.

A cat sitter informou Knight que Ted tinha acabado de passar pelo postigo de casa. “Eu não acreditei no início”, relata Knight. “Eu tive que fazer com que ela me ligasse por FaceTime ao vivo para que eu pudesse ver que o Ted estava realmente vivo”.

Knight percebeu imediatamente que tinha pago 130 libras para cremar o gato de outra pessoa. Quando foi recolher as cinzas, viu que a urna tinha a etiqueta "Not Dead Ted" ("Não é o Ted morto", em tradução livre).

Vicki Crallan, diretora do crematório Heavenly Pets, onde aconteceu esta cerimónia, disse à BBC que foi "agridoce" e que estava preocupada que houvesse uma família por aí "a sentir falta de alguém".