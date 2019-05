O assessor e genro do Presidente dos Estados Unidos (Donald Trump), Jared Kushner, a líder dos democratas-cristãos alemães (CDU) e provável sucessora da chanceler Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, e o antigo primeiro-ministro italiano Matteo Renzi são outros dos nomes que integram a lista de participantes.

O líder do Partido Popular espanhol, Pablo Casado, a nova porta-voz do movimento Ciudadanos no Parlamento espanhol, Inés Arrimadas, e a presidente do Banco Santander, Ana Botín, figuram igualmente na listagem.

O grupo ou clube Bilderberg foi fundado em 1954 com o intuito de “promover o diálogo entre a Europa e a América do Norte" e tem o nome do hotel (na Holanda) onde decorreu a primeira reunião.

Os organizadores apontam que cerca de dois terços dos participantes são oriundos da Europa e os restantes da América do Norte.

Todas as reuniões Bilderberg seguem a chamada ‘Chatham House Rule’, ou seja, uma regra segundo a qual quem assistir aos encontros pode falar das ideias partilhadas nos encontros, desde que não identifique quem é que as expressou.

“Graças à natureza privada do encontro, os participantes participam como indivíduos e não em função dos respetivos cargos oficiais e, portanto, não estão vinculados às convenções dos respetivos cargos ou a posições pré-definidas”, salienta o grupo, cujo presidente é o francês Henri de Castries.

“Não há uma agenda detalhada, nenhuma resolução é proposta, nenhum voto é feito e nenhuma declaração de política é emitida”, conclui o comunicado da organização.

Ao longo dos anos, vários portugueses passaram por estes encontros, foi o caso de Francisco Pinto Balsemão (que deixou o conselho director do grupo em 2015 passando a sua pasta a Durão Barroso), António Costa, Jorge Sampaio, Vítor Constâncio, António Guterres, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, António José Seguro, Paulo Portas ou Maria Luís Albuquerque.

Em junho de 1999, a vila de Sintra recebeu uma reunião (a única em Portugal) do Grupo Bilderberg.