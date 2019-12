Na queixa, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) fala em “incumprimento das medidas” a que a Iberdrola se comprometeu para construir as barragens do Sistema Eletroprodutor do Tâmega e aponta relatos de “desalojamentos forçados, atropelos éticos, sociais e ambientais” no processo de realojamento das famílias afetadas pela construção da barragem de Daivões, no concelho de Ribeira de Pena.

“Os relatos das famílias afetadas evidenciam situações de desespero, com pressões para um acordo rápido, a meses de abandonarem os seus lares. Temos inclusive relatos de ameaças a quem contestasse os valores propostos pela Iberdrola”, afirmou em comunicado, Ana Brazão, da associação ambientalista.

Contactada pela agência Lusa, a Iberdrola disse que não vai comentar o comunicado do GEOTA.

“A construção de uma casa pode durar muito mais de dois anos. No entanto, foi apenas durante este tempo que a Iberdrola se comprometeu às famílias a pagar o aluguer dos contentores onde as realojará. Enquanto membros da Comissão de Acompanhamento Ambiental, já falamos deste problema há mais de um ano, exigindo que haja uma solução definitiva e acordada com os afetados", referiu a associação de defesa do ambiente.