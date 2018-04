Imediatamente após sua eleição, o novo líder do partido eurofóbico anunciou que renunciaria em 12 meses para que possa ter lugar uma nova eleição com mais de um candidato.

Gerard Batten salientou que, desde que assumiu o cargo interino em fevereiro, assegurou a “sobrevivência imediata” do UKIP, restabelecendo a sua situação financeira e organizacional.

Comprometeu-se a, nos próximos 12 meses, “tudo fazer pelo progresso do partido”.

“O UKIP é a única oposição à nossa situação política e somos precisos mais do que nunca”, frisou.

No início de março, o antigo líder Henry Bolton anunciou a formação de um novo partido político, denominado OneNation (Uma Nação).

Bolton declarou que a nova formação vai ter como lema ‘Por um Futuro Independente’ e lutar “incansavelmente” por uma “independência completa da União Europeia”.

Bolton perdeu a liderança do UKIP em 17 de fevereiro, ao fim de pouco mais de quatro meses na função, devido à falta de apoio dos militantes, quando se viu envolvido num escândalo provocado por comentários racistas da sua ex-companheira sobre a noiva do príncipe Henrique, Meghan Markle.

Depois do referendo de 23 de junho de 2016, no qual os britânicos aprovaram a saída do Reino Unido da UE, o designado ‘Brexit’, o líder de então do UKIP, Nigel Farage, apresentou a sua demissão.

Nas eleições gerais antecipadas em junho último, o UKIP passou de 12,6% dos votos para 1,8%, sem conseguir eleger qualquer representante para o parlamento.