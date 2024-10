O sindicato da fábrica alemã da Tesla denunciou, na semana passada, a "cultura do medo" que se vive no estabelecimento, depois de um grupo de gerentes ter visitado as casas de trabalhadores de baixa médica.

Segundo o Quartz, André Thierig, diretor de fabricação da Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, disse, recentemente, aos trabalhadores, que a taxa de baixa médica na fábrica de 12.000 funcionários subiu para 17% em agosto.

Em relação ao ano passado, há um aumento significativo, o que não agrada os gerentes.

“Não toleraremos que algumas pessoas sobrecarreguem outras porque simplesmente não têm vontade de vir trabalhar”, disse Thierig. “Não há espaço nesta fábrica para pessoas que 'não saem da cama de manhã'”, continuou.

Seguindo a sua ideia, a gerência foi mais além e escolheu 30 funcionários que estavam de baixa médica para visitarem as suas casas.

Ao The Guardian, Thierig afirmou que as visitas domiciliárias não são incomuns na indústria automobilística e que a empresa queria “apelar” à ética de trabalho dos funcionários, uma vez que cerca de 200 estão na folha de pagamento a tempo integral, mas ainda não apareceram para trabalhar em 2024.

“Isto não é um indicador de más condições de trabalho porque as condições de trabalho são as mesmas em todos os dias úteis e em todos os turnos. Isto sugere que o sistema social alemão está a ser explorado até certo ponto”, acrescentou.

Contudo, o sindicato IG Metall alega que este método faz parte da "cultura do medo" com que a fábrica opera, o que, inclusive, motivou muitos trabalhadores a pedirem baixas médicas, que atingiram os 15% ou mais.

“Funcionários de quase todas as áreas da fábrica relataram uma carga de trabalho extremamente alta”, disse Dirk Schulze, diretor do sindicato. “Quando há escassez de pessoal, os trabalhadores doentes são colocados sob pressão e aqueles que permanecem saudáveis ​​são sobrecarregados com trabalho adicional”, explicou.

Ao que se sabe, Elon Musk já foi notificado sobre o problema, tendo, de imediato, reagido na sua rede social X.

“Isto parece uma loucura. Estou a investigar”, disse.

O Quartz recorda que Musk é conhecido por ser antipático com os trabalhadores que não correspondem às suas expectativas. Aliás, depois de adquirir o X, o também dono da Tesla demitiu inúmeros funcionários e exigiu "o máximo" dos trabalhadores que permaneceram na equipa, tal como aconteceu na empresa automobilística.