As equipas da PSP da Escola Segura realizaram, no passado ano letivo, 110 ações sobre violência escolar. A maioria foi dirigida a crianças e jovens, mas há cada vez mais professores e funcionários interessados no assunto.

“Os professores estão aflitos e preocupados e necessitam de aconselhamento sobre como agir”, conta à Lusa, a propósito do Dia Internacional da Não Violência e da Paz nas Escolas, que hoje se assinala, João Cunha, coordenador da equipa da Escola Segura da 4.º Divisão da PSP, em Lisboa, e que tem a seu cargo 116 escolas.

As sessões de esclarecimento com quem trabalha diariamente nas escolas são cada vez mais procuradas. “Temos vindo a ser abordados para essa dificuldade das escolas em exercerem a sua autoridade”, explica.

Na semana passada, uma equipa da 4.º divisão esteve na escola EB23 Paula Vicente a pedido da direção que queria saber como “prevenir futuras ações”, clarifica David Restelo, coordenador do estabelecimento de ensino.

Durante a ação percebe-se que os agentes conhecem bem alguns professores e alunos. A escola tem problemas que são do conhecimento da polícia. Mas a Paula Vicente não é uma exceção. O que se passa aqui repete-se um pouco por todo o país.

No ano letivo de 2017/2018, a PSP e a GNR registaram mais de seis mil ocorrências em meio escolar. Em média, os agentes tiveram de se deslocar 17 vezes por dia a uma escola do país, segundo o último Relatório Anual de Segurança Interna que revela uma diminuição de registos.

O Ministério da Educação também garante que há uma tendência de redução dos casos de violência, mas a perceção de quem passa todo o dia na escola é bem diferente.

Na Paula Vicente, por exemplo, até o diretor que assumiu funções apenas em setembro já foi ameaçado por um encarregado de educação.