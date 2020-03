"Porque a saúde e segurança são uma prioridade para nós, informamos que o clube Alexandre Herculano será encerrado temporariamente, a partir de hoje, dia 13 de março", escreveu a cadeia de ginásios Fitness Hut numa das suas contas nas redes sociais.

Clube informa que irá "proceder a medidas de limpeza e desinfeção extraordinárias" e promete mais dar mais informações, em breve, aos sócios.

Esta sexta-feira a associação de ginásios de Portugal já tinha dito que estava preocupada com a “sustentabilidade” dos pequenos clubes e prestadores de serviços face aos condicionalismos para conter o novo coronavírus, solicitando à tutela esclarecimentos sobre as limitações impostas ao setor.

“Na sequência da comunicação ao país do primeiro-ministro, e de acordo com as medidas tornadas públicas pelo Governo para os clubes de ‘fitness’, não tendo sido decretado o encerramento dos ginásios, foi solicitado à Secretaria de Estado da Juventude e Desporto um esclarecimento, urgente e cabal, sobre quais as medidas de limitação de frequência de utentes”, refere a direção da Portugal Activo|AGAP num comunicado divulgado hoje.

Manifestando “preocupação com a sustentabilidade dos pequenos clubes e com os prestadores de serviços” do setor, a associação diz aguardar uma resposta da tutela “nas próximas horas”, assegurando “total disponibilidade para colaborar de forma responsável com as entidades governamentais” de modo a enfrentar a pandemia da Covid-19.

No comunicado divulgado hoje, a Portugal Activo|AGAP – que diz representar “mais de 80% dos ginásios do país” - garante terem sido “adotadas em tempo útil” no setor “todas as medidas que a Direção-Geral de Saúde (DGS) determinou”, sendo que “os clubes que tiveram casos comprovados de pessoas infetadas foram encerrados”.

“Foi igualmente elaborado um plano de contingência para ser implementado por todos os associados e todas a medidas de higienização e desinfeção foram adotadas”, refere a associação, assegurando que “tem acompanhado a evolução da situação originada pela Covid-19 com grande preocupação e responsabilidade” e que a sua postura tem sido de seguir “em permanência as indicações emanadas pela DGS e pelo Governo”.

“Uma vez mais, a Portugal Activo|AGAP reitera a sua preocupação com a saúde dos colaboradores e utentes dos clubes de ‘fitness’ e ginásios, disponibilizando-se para dar o seu contributo para este esforço nacional de contenção da infeção pelo novo coronavírus”, remata.