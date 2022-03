As imagens da guerra voltaram à Europa. A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em alguns pontos do país. Só a neve camufla o rastro de destruição em várias cidades. A resistência saiu à rua e o medo já levou um milhão de cidadãos ucranianos a abandonar o país na última semana.

Genya SAVILOV / AFP