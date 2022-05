Em comunicado, a GNR explica que a apreensão foi feita pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento Territorial do Montijo, no domingo.

No âmbito de uma ação para reforçar o sentimento de segurança e para prevenir ilícitos, os militares deslocaram-se ao Parque Industrial do Passil, em Alcochete, onde confirmaram que existia uma concentração de cerca de 250 pessoas, suspeitando tratar-se de uma corrida ilegal, dadas as suas características.

No decorrer da operação foram fiscalizados diversos veículos automóveis, tendo sido apreendidos 10 veículos por alterações às características de origem e aplicados 18 autos de contraordenação de âmbito rodoviário e um auto de contraordenação por consumo de estupefaciente.

Esta ação decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Palmela, do Destacamento de Trânsito (DT) de Setúbal e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).

Segundo a comandante do Destacamento Territorial do Montijo, Vanessa Martins, foi a primeira vez que este fenómeno foi detetado na zona.

A GNR refere ainda que procura prevenir e reprimir este tipo de fenómeno, considerando que põe em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública.

Estas ações policiais, adianta, visam ainda sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologações de veículos, componentes, sistemas ou acessórios, procurando assim que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada.