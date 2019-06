“No âmbito de uma fiscalização rodoviária, foi identificado um homem de 52 anos, que transportava 1.160 quilogramas de amêijoa japónica num veículo ligeiro de mercadorias. Apesar de afirmar que teriam sido apanhadas no rio Tejo, não apresentou qualquer documento de registo que garantisse a rastreabilidade dos bivalves”, refere a GNR em comunicado.

A operação foi efetuada pela Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Setúbal.

“A captura deste tipo de bivalves, sem que sejam sujeitos a depuração ou controlo sanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidos no consumo, devido à possível contaminação com toxinas”, acrescenta a GNR, considerando que o documento comprovativo da origem é fundamental para controlar a “introdução de forma irregular no consumo”.

Da ação da GNR resultou a elaboração de um auto de notícia devido à infração e os bivalves foram devolvidos ao seu habitat, depois de ser comprovado que estavam impróprios para consumo por falta de requisitos.