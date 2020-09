Em comunicado, a GNR refere que a apreensão decorreu no âmbito de uma operação de fiscalização dirigida ao recinto da Doca Pesca e ao mercado de segunda venda de Matosinhos, distrito do Porto, tendo os militares “detetado o pescado em dornas abandonadas no cais do porto de pesca”.

“Foi elaborado auto de contraordenação por se verificar a falta de rastreabilidade do pescado, sendo uma infração punida com coima, cujo limite máximo é de 37.500 euros”, acrescenta.

As sardinhas foram sujeiras a verificação higiossanitária e, por se encontrarem próprias para consumo, foram doadas a instituições da região Norte.