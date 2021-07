Em comunicado, a GNR explica que a introdução no consumo do produto apreendido teria causado um prejuízo ao Estado, em Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco e Imposto de Valor Acrescentado, superior 60 mil euros.

A folha de tabaco seguia num veículo de mercadorias fiscalizado em operação realizada no domingo.

“No seguimento da fiscalização foi efetuada uma busca domiciliária, durante a qual foi possível verificar que na garagem se encontravam maquinaria e utensílios utilizados na transformação da folha de tabaco em cigarros, que foram também apreendidos”, indica a GNR.

Um homem de 37 anos foi constituído arguido no âmbito deste processo.